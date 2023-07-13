Адвокат УАФ: Трудно понять мотивы апелляционного суда, оставившего под стражей Павелко
Адвокат настаивает, что апелляция во Львове фактически покрывает беззаконие суда первой инстанции
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Адвокат УАФ Денис Бугай дал комментарий относительно решения Апелляционного суда Львова
"Трудно понять мотивы апелляционного суда, оставившего под стражей президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. К сожалению, апелляция во Львове фактически покрывает беззаконие суда первой инстанции. В очередной раз подчеркиваем, что судья Шевченковского суда Львова не имела права рассматривать ходатайство следствия.
Андрей Павелко на момент расследуемых событий был народным депутатом. Это исключительная подследственность НАБУ и подсудность ВАКС. Решение судьи из Львова не только незаконно, оно фактически разрушает правовую антикоррупционную систему Украины. Мы с коллегами продолжаем активные действия по защите Андрея Павелко с привлечением международно-правовых юридических инструментов, в том числе", - сказал Бугай.
Напомним, 16 июня Следователь судья Шевченковского районного суда города Львова Галина Билинская удовлетворила ходатайство прокурора.
Кроме того, залог в размере 9,88 миллиона гривен, который при Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перешел в пользу государства.
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