Адвокат УАФ: Трудно понять мотивы апелляционного суда, оставившего под стражей Павелко

Адвокат УАФ Денис Бугай дал комментарий относительно решения Апелляционного суда Львова оставить в силе решение об изменении меры пресечения для президента ассоциации Андрея Павелко на содержание под стражей в течение 60 дней.

"Трудно понять мотивы апелляционного суда, оставившего под стражей президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. К сожалению, апелляция во Львове фактически покрывает беззаконие суда первой инстанции. В очередной раз подчеркиваем, что судья Шевченковского суда Львова не имела права рассматривать ходатайство следствия. Андрей Павелко на момент расследуемых событий был народным депутатом. Это исключительная подследственность НАБУ и подсудность ВАКС. Решение судьи из Львова не только незаконно, оно фактически разрушает правовую антикоррупционную систему Украины. Мы с коллегами продолжаем активные действия по защите Андрея Павелко с привлечением международно-правовых юридических инструментов, в том числе", - сказал Бугай.

Напомним, 16 июня Следователь судья Шевченковского районного суда города Львова Галина Билинская удовлетворила ходатайство прокурора.

Кроме того, залог в размере 9,88 миллиона гривен, который при Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перешел в пользу государства.