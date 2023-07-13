Зеленский: Мы убрали какие-либо сомнения в том, будет ли Украина в НАТО. Будет!

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог Саммита НАТО в Вильнюсе.

"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства, очень важно – для наших воинов. Хорошее усиление оружием.

Очень важно: впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности Украины на пути к НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими.

Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО.

Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории – за забором нашего единства в Европе и, шире, в свободном мире.

Я благодарен всем, кто сейчас в Вильнюсе работал ради единства!", - рассказал президент.