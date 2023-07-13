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Ребров сыграет в благотворительном матче за команду Шевченко

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Культовый дуэт

Ребров сыграет в благотворительном матче за команду Шевченко

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Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine, который организуют Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Наставник "сине-желтых" сыграет за команду Шевченко.

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Мероприятие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Читайте такжеШевченко и Зинченко презентовали футболки благотворительного матча Game4Ukraine. ФОТО
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В статье: Сергей Ребров война с россией
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