Ребров сыграет в благотворительном матче за команду Шевченко

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine, который организуют Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Наставник "сине-желтых" сыграет за команду Шевченко.

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Мероприятие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Please welcome Ukraine national team coach Serhiy Rebrov to Game4Ukraine. ????????⚽️



Serhiy will don the blue shirt as part of Team Shevchenko.



For tickets and further information, visit https://t.co/UPaeinPY8K today. #game4ukraine pic.twitter.com/bU85EpFhcu