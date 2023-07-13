Ребров сыграет в благотворительном матче за команду Шевченко
Культовый дуэт
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine, который организуют Андрей Шевченко и Александр Зинченко.
Наставник "сине-желтых" сыграет за команду Шевченко.
Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
Мероприятие пройдет 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".
Please welcome Ukraine national team coach Serhiy Rebrov to Game4Ukraine. ????????⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 12, 2023
Serhiy will don the blue shirt as part of Team Shevchenko.
For tickets and further information, visit https://t.co/UPaeinPY8K today. #game4ukraine pic.twitter.com/bU85EpFhcu
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