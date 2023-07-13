Плодотворно работали по артиллерии врага и сбивали его БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 12 июля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 236040 (+510) человек ликвидировано,

танков – 4092 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7999 (+9) ед,

артиллерийских систем – 4425 (+23) ед,

РСЗО – 678 (+4) ед,

средства ПВО – 421 (+6) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26),

крылатые ракеты – 1271 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6995 (+17) ед,

специальная техника – 652 (+5).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.