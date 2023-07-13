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Плодотворно работали по артиллерии врага и сбивали его БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 12 июля

Общие новости
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Плодотворно работали по артиллерии врага и сбивали его БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 12 июля

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 236040 (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 4092 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7999 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 4425 (+23) ед,
  • РСЗО – 678 (+4) ед,
  • средства ПВО – 421 (+6) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26),
  • крылатые ракеты – 1271 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6995 (+17) ед,
  • специальная техника – 652 (+5).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

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