Плодотворно работали по артиллерии врага и сбивали его БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 12 июля
+510
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 236040 (+510) человек ликвидировано,
- танков – 4092 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7999 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 4425 (+23) ед,
- РСЗО – 678 (+4) ед,
- средства ПВО – 421 (+6) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26),
- крылатые ракеты – 1271 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6995 (+17) ед,
- специальная техника – 652 (+5).
Данные уточняются.
Читайте такжеНочью РФ атаковала Киев – мэр столицы, КГВА и Воздушные силы рассказали о последствиях удара
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинский судья удалил игрока Слована в матче ЛЧ против люксембуржцев. Решение – очень странное. Видео
- Спаслись на последней минуте. Динамо - Янг Бойз 3:3. Видео голов и обзор матча
- ТМ. Динамо расписало результативную ничью с Янг Бойз
- Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн