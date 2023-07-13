На одном из направлений под плотным огнем отбивали атаки. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка – Широкая Балка, Малая Токмачка – Новопокровка украинские защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На южном фланге наступления имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 35 боевых столкновений. Силы обороны отбили все атаки врага.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области.