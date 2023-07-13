Кучеревский называл зверем. Сегодня отмечает юбилей экс-игрок Днепра и Динамо Дмитрий Михайленко

Дмитрий Станиславович Михайленко родился 13 июля 1973-го в Кировограде. Сегодня ему исполняется 50 лет. Карьеру начинал в "Звезде". В 1990 году стал игроком "Днепра", а в 1994-м перешел в киевское "Динамо". В составе киевлян 7 раз становился чемпионом Украины и четырежды выигрывал Кубок страны, доходил до полуфинала ЛЧ (1999).

С 2001-го по 2002-й выступал за "Хапоэль" (Тель-Авив) и "Бейтар" (Иерусалим). После израильского этапа вернулся на Украину, где с 2002-го по 2007 годы играл за родной "Днепр" и запорожский "Металлург". Закончил карьеру в кипрском клубе АПОП.

В 2009 году Михайленко начал тренерскую карьеру в молодежной команде "Днепра". Затем исполнял обязанности наставника в главной команде города, а после начала больших финансовых проблем возглавил новый клуб СК "Днепр-1". С этой командой Михайленко прошел путь от Второй лиги до УПЛ. После "Днепра-1" тренировал "кипрский "Пафос".

– Историей возникновения прозвища "Зверь" поделишься?

– Это Мефодьевич меня "наградил". Как сейчас помню, начало моей первой тренировки в "Днепре". Стоим на поле, Кучеревский обводит всех взглядом. Увидев меня, поворачивается к помощникам: "А это кто лохматый?" – "Какой-то самородок из интерната". А у меня бутсы были старые, грязные. Мефодьевич тут же говорит администратору: "Пойди бутсы ему поменяй". Принесли другие бутсы. "А эти, старые, выбрось, чтобы я не видел", – сказал Кучеревский. Я и выбросил тут же. Смешно получилось, и Мефодьевич отреагировал: "Зверь какой-то". Так с первой тренировки прилипло ко мне прозвище.