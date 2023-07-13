Командующий армии РФ заявил, что его "подло" уволили после доклада о проблемах оккупантов
Герой российских военкоров – "58-я армия держит оборону на Юге"
россми
Российский генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил своим солдатам, что его уволили после доклада о проблемах армии РФ. Об этом пишет издание The Insider. В Telegram-канале депутата, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева появилось аудиосообщение от якобы командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Человек на аудио говорит, что его "предательски и подло" уволили после того, как он "на самом верху" высказался о проблемах армии оккупантов.
"Честно вам говорю − возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать… либо назвать вещи своими именами. Я… обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами".
Самыми острыми проблемами россиян он назвал отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки, массовую гибель и увечья солдат от артиллерии. По словам Попова, он высказался про все проблемы на "самом высоком уровне − откровенно, предельно жестко". По информации источника, до этого Герасимов даже разозлился и обвинил Попова в шантаже (поскольку тот угрожал обратиться напрямую к Путину) и паникерстве.
Накануне, 11 июля по бердянскому отелю "Дюна", где предположительно находился командный штаб российской 58-й армии, прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Есть информация, что Цоков погиб случайно, а настоящей целью должен был стать именно генерал-майор Иван Попов – якобы таким образом командование ВС РФ избавляется от неугодных. Цоков же оказался "не в то время не на том месте".
Популярное сейчас
- Соломоново решение Шахтера и ТТХ, перестрелка Динамо и скупые покупатели Турбина. Главные новости за 12 июля
- Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ
- ЛК. Успешный старт Люксембурга, эстонцы не побеждают на Фарерских островах
- Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
Новости по теме
- 00:40 Украинские Зеленский: Мы убрали какие-либо сомнения в том, будет ли Украина в НАТО. Будет!
- 22:00 Украинские Минспорта рассмотрит вопрос участия сборной Украины по пляжному футболу на ЧМ, где также сыграет и Беларусь
- 20:45 Украинские Зеленский: Украину точно пригласят в НАТО. Другого на Саммите я не слышал