Командующий армии РФ заявил, что его "подло" уволили после доклада о проблемах оккупантов

Российский генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил своим солдатам, что его уволили после доклада о проблемах армии РФ. Об этом пишет издание The Insider. В Telegram-канале депутата, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева появилось аудиосообщение от якобы командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Человек на аудио говорит, что его "предательски и подло" уволили после того, как он "на самом верху" высказался о проблемах армии оккупантов.

"Честно вам говорю − возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать… либо назвать вещи своими именами. Я… обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами".

Самыми острыми проблемами россиян он назвал отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки, массовую гибель и увечья солдат от артиллерии. По словам Попова, он высказался про все проблемы на "самом высоком уровне − откровенно, предельно жестко". По информации источника, до этого Герасимов даже разозлился и обвинил Попова в шантаже (поскольку тот угрожал обратиться напрямую к Путину) и паникерстве.

Накануне, 11 июля по бердянскому отелю "Дюна", где предположительно находился командный штаб российской 58-й армии, прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Есть информация, что Цоков погиб случайно, а настоящей целью должен был стать именно генерал-майор Иван Попов – якобы таким образом командование ВС РФ избавляется от неугодных. Цоков же оказался "не в то время не на том месте".