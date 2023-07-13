В Генштабе подтвердили удар по отелю в Бердянске – россияне вывозили тела грузовиками

11 июля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области зафиксировали прямое попадание по гостинице "Дюна". Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В течение ночи был зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг.

Местные власти отмечали, что здание разрушено, а в направлении отеля ехали машины скорой помощи.

В отеле, вероятно, находился командный штаб российской 58-й армии, туда прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Есть информация, что Цоков погиб случайно, а настоящей целью должен был стать именно генерал-майор Иван Попов – якобы таким образом командование ВС РФ избавляется от неугодных. Цоков же оказался "не в то время не на том месте". Об этом пишет издание The Insider в своем материале, который был опубликован ранее: