  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Генштабе подтвердили удар по отелю в Бердянске – россияне вывозили тела грузовиками
В тренде

В Генштабе подтвердили удар по отелю в Бердянске – россияне вывозили тела грузовиками

Общие новости
(1 голосов)

Бавовна

В Генштабе подтвердили удар по отелю в Бердянске – россияне вывозили тела грузовиками

Фото из открытых источников

Новина українською

11 июля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области зафиксировали прямое попадание по гостинице "Дюна". Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В течение ночи был зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг.

Местные власти отмечали, что здание разрушено, а в направлении отеля ехали машины скорой помощи.

В отеле, вероятно, находился командный штаб российской 58-й армии, туда прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Есть информация, что Цоков погиб случайно, а настоящей целью должен был стать именно генерал-майор Иван Попов – якобы таким образом командование ВС РФ избавляется от неугодных. Цоков же оказался "не в то время не на том месте". Об этом пишет издание The Insider в своем материале, который был опубликован ранее:

Читайте такжеГенерал-майор армии РФ заявил, что его подло уволили после доклада о проблемах оккупантов

По теме
yellow-arrow
Крейсер РФ, построенный на замену Москве и которым так гордятся оккупанты, дважды не прошел испытания
yellow-arrow
МИД страны-оккупанта: РФ будет рассматривать появление у ВСУ F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере
yellow-arrow
Известно, когда страны G7 собираются вернуть России заблокированные активы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде