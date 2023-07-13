В Генштабе подтвердили удар по отелю в Бердянске – россияне вывозили тела грузовиками
Бавовна
Фото из открытых источников
11 июля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области зафиксировали прямое попадание по гостинице "Дюна". Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В течение ночи был зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг.
Местные власти отмечали, что здание разрушено, а в направлении отеля ехали машины скорой помощи.
В отеле, вероятно, находился командный штаб российской 58-й армии, туда прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Есть информация, что Цоков погиб случайно, а настоящей целью должен был стать именно генерал-майор Иван Попов – якобы таким образом командование ВС РФ избавляется от неугодных. Цоков же оказался "не в то время не на том месте". Об этом пишет издание The Insider в своем материале, который был опубликован ранее:
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