Крейсер РФ, построенный на замену Москве и которым так гордятся оккупанты, дважды не прошел испытания

Россияне собираются наносить удары по Украине с нового ракетного корабля "Циклон". Представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отметил, что этот корабль дважды не прошел необходимые испытания.

"Циклон" якобы стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на Керченском судостроительном заводе полный цикл строительства, включая комплекс испытаний. При этом Плетенчук заявляет, что Россия провела их в 2021 и в 2022 годах, но безуспешно.

"И они ставят его в строй. Им нужна картинка, что они что-то запустили, что-то возродили, пополнили свой флот. Однако корабль, основной задачей которого является запуск крылатых ракет, ни одного пуска крылатых ракет не осуществил".

Российские пропагандисты утверждают, что "Циклон" имеет на борту установки для пуска восьми крылатых ракет типа "Калибр". Оккупанты называют "Циклон" заменой потопленной "Москве", однако малый ракетный корабль имеет водоизмещение 800 тонн, то есть, в 12 раз меньше, чем экс-флагман флота РФ.