МИД страны-оккупанта: РФ будет рассматривать появление у ВСУ F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере
Лавров у микрофона
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия будет рассматривать появление у Вооруженных Сил Украины американских истребителей F-16 как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора сергей лавров, назвав F-16 самолетами, способными нести ядерное оружие.
Лавров в интервью пропагандистским российским СМИ назвал планы Соединенных Штатов Америки передать ВСУ F-16 "примером крайне опасного развития событий".
Представитель кремля в своем комментарии выпалил, что "Вашингтон и его натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с российской федерацией".
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