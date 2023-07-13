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МИД страны-оккупанта: РФ будет рассматривать появление у ВСУ F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере

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Лавров у микрофона

МИД страны-оккупанта: РФ будет рассматривать появление у ВСУ F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россия будет рассматривать появление у Вооруженных Сил Украины американских истребителей F-16 как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора сергей лавров, назвав F-16 самолетами, способными нести ядерное оружие.

Лавров в интервью пропагандистским российским СМИ назвал планы Соединенных Штатов Америки передать ВСУ F-16 "примером крайне опасного развития событий".

Представитель кремля в своем комментарии выпалил, что "Вашингтон и его натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с российской федерацией".

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В статье: ядерное оружие F-16 сергей лавров война с россией
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Источник:
риа

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