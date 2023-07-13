ООН просит Путина продлить зерновую сделку в обмен на доступ к SWIFT для банка РФ – Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту РФ путину продлить соглашение, позволяющее безопасный экспорт зерна из Украины через Черное море в обмен на подключение дочернего сельскохозяйственного банка России к международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщили источники Reuters.

Россия угрожала разорвать соглашение, срок действия которого истекает в ближайшее время, поскольку, как пишет Reuters, не было выполнено несколько требований по отправке ее собственного зерна и удобрений за границу. Последние два корабля, которые следуют по Черноморскому соглашению, сейчас загружают грузы в украинском порту Одессы раньше установленного срока.

Ключевым требованием Москвы является повторное подключение российского сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" к международной платежной сети SWIFT. Она была отключена Европейским Союзом в июне 2022 года из-за вторжения России в Украину. Представитель ЕС заявил в мае, что Союз не рассматривает возможность возобновления работы российских банков.

Однако ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", чтобы позволить ей осуществлять операции с зерном и удобрениями, сообщили Reuters в среду три источника, знакомые с ходом переговоров. Европейская комиссия не сразу ответила на запрос о комментариях.

Гутерриш предложил путину, чтобы Россия позволила продлить черноморскую зерновую сделку на несколько месяцев, чтобы дать ЕС время подключить дочернюю компанию "Россельхозбанка" к SWIFT. Гутерриш направил путину письмо, в котором предложил пути дальнейшего содействия экспорту российского продовольствия и удобрений и обеспечения бесперебойных черноморских поставок украинского зерна.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Российский сельскохозяйственный банк, что является основной проблемой, высказанной Российской Федерацией, и одновременно обеспечить непрерывный поток украинского зерна через Черное море", – заявил журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он не предоставил никаких подробностей относительно этого предложения, но добавил, что Гутерриш сотрудничает со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией.