Германия передала Украине очередной пакет помощи: Gepard, снаряды и другое оборудование

Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование.

Об этом идет речь в обновленных данных немецкого правительства.

В частности в новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

6 установок Gepard

3230 снарядов калибра 155-мм

1184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм

мост для мостоукладчика Biber

мостоукладчик Biber

5 защищенных автомобилей для защиты границ

10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM

седельный тягач 8x8 HX81

четыре полуприцепа

24 192 боеприпаса калибра 40 мм

два комплекта запчастей для дронов Vector

10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Напомним, что 11 июля Германия подтвердила передачу Украине нового пакета помощи стоимостью около 600 млн евро. По данным Министерства обороны, Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.

Министр обороны Германии Борис Писториус также подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.