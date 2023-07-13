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Германия передала Украине очередной пакет помощи: Gepard, снаряды и другое оборудование

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Германия продолжает помогать

Германия передала Украине очередной пакет помощи: Gepard, снаряды и другое оборудование

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование.

Об этом идет речь в обновленных данных немецкого правительства.

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В частности в новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

  • 6 установок Gepard
  • 3230 снарядов калибра 155-мм
  • 1184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм
  • мост для мостоукладчика Biber
  • мостоукладчик Biber
  • 5 защищенных автомобилей для защиты границ
  • 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM
  • седельный тягач 8x8 HX81
  • четыре полуприцепа
  • 24 192 боеприпаса калибра 40 мм
  • два комплекта запчастей для дронов Vector
  • 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Напомним, что 11 июля Германия подтвердила передачу Украине нового пакета помощи стоимостью около 600 млн евро. По данным Министерства обороны, Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.

Министр обороны Германии Борис Писториус также подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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