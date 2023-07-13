Свитолина проиграла Вондроушевой в полуфинале Уимблдона

В четверг, 13 июля украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинальном матче уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой.

Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время Свитолина реализовала лишь один брейкпоинт. В свою очередь Вондроушова совершила четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и шесть брейков.

Стоит отметить, что для Элины этот полуфинал стал вторым в карьере на Уимблдоне. В 2019 году на этой стадии украинка уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.

В финале Вондроушова сыграет с победительницей матча Жабер - Сабаленка.

Уимблдон. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, 76) - Маркета Вондроушова (Чехия, 42) 3:6, 3:6