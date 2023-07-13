Свитолина проиграла Вондроушевой в полуфинале Уимблдона
Финал остается мечтой
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 13 июля украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинальном матче уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой.
Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время Свитолина реализовала лишь один брейкпоинт. В свою очередь Вондроушова совершила четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и шесть брейков.
Стоит отметить, что для Элины этот полуфинал стал вторым в карьере на Уимблдоне. В 2019 году на этой стадии украинка уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.
В финале Вондроушова сыграет с победительницей матча Жабер - Сабаленка.
Уимблдон. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина, 76) - Маркета Вондроушова (Чехия, 42) 3:6, 3:6
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Ингулец подписал трех игроков
- Центрбек Шахтера официально вернулся в родной клуб
- Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО