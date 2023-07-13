Бавовна в Донецке: поднимаются густые клубы дыма. ФОТО, ВИДЕО
Прилеты по одному из заводов
фото из свободных источников
Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы 13 июля. В городе поднимаются густые клубы дыма.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Паблики пишут об обстреле Донецка и публикуют фото и видео дыма над городом.
Местные жители сообщают о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой и производством сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.
В сети также появились фотографии осколка ракеты, который, как пишут, упал в микрорайоне Азотный.
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