  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бавовна в Донецке: поднимаются густые клубы дыма. ФОТО, ВИДЕО
В тренде

Бавовна в Донецке: поднимаются густые клубы дыма. ФОТО, ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Прилеты по одному из заводов

Бавовна в Донецке: поднимаются густые клубы дыма. ФОТО, ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы 13 июля. В городе поднимаются густые клубы дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте такжеЗеленский: Украину точно пригласят в НАТО. Другого на Саммите я не слышал

Паблики пишут об обстреле Донецка и публикуют фото и видео дыма над городом.

Местные жители сообщают о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой и производством сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

В сети также появились фотографии осколка ракеты, который, как пишут, упал в микрорайоне Азотный.

По теме
yellow-arrow
Официально: МОК не пригласит РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024
yellow-arrow
Свитолина проиграла Вондроушевой в полуфинале Уимблдона
yellow-arrow
Германия передала Украине очередной пакет помощи: Gepard, снаряды и другое оборудование
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде