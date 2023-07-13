Бавовна в Донецке: поднимаются густые клубы дыма. ФОТО, ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы 13 июля. В городе поднимаются густые клубы дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Паблики пишут об обстреле Донецка и публикуют фото и видео дыма над городом.

Местные жители сообщают о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой и производством сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

В сети также появились фотографии осколка ракеты, который, как пишут, упал в микрорайоне Азотный.