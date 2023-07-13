Официально: МОК не пригласит РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024
Но вопросы с "нейтральными" спортсменами остаются
фото из свободных источников
Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024.
Об этом информирует пресс-служба организации.
Сообщается, что 26 июля МОК разошлет приглашения на Олимпийские игры в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам. В этот список не попали Олимпийский комитет России и НОК Беларуси. Они находятся под санкциями из-за полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ при поддержке Беларуси.
Помимо России и Беларуси, приглашение на Олимпиаду-2024 не получит также НОК Гватемалы, который был отстранен в сентябре 2022 года.
Что касается допуска российских и беларуских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже, то это решение еще не принято. В МОК отметили, что организация примет решение "в соответствующее время".
Напомним, 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
Популярное сейчас
- Командующий армии РФ заявил, что его "подло" уволили после доклада о проблемах оккупантов
- Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно
- Ребров сыграет в благотворительном матче за команду Шевченко
- Командир Азова Денис Прокопенко заявил, что возвращается на фронт
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
Новости по теме
- 20:47 Украинские Китаев: В будущем по поводу Александрии не будут говорить, что это команда "бей-беги"
- 14:06 Украинские Шевченко: То, что сделала сборная Украины U-21 на Евро, дает надежду на будущее
- 15:04 Зарубежные Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх, будут бороться за лицензии на Олимпиаду