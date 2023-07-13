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Официально: МОК не пригласит РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024

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Но вопросы с "нейтральными" спортсменами остаются

Официально: МОК не пригласит РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024

фото из свободных источников

Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024.

Об этом информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что 26 июля МОК разошлет приглашения на Олимпийские игры в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам. В этот список не попали Олимпийский комитет России и НОК Беларуси. Они находятся под санкциями из-за полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ при поддержке Беларуси.

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Помимо России и Беларуси, приглашение на Олимпиаду-2024 не получит также НОК Гватемалы, который был отстранен в сентябре 2022 года.

Что касается допуска российских и беларуских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже, то это решение еще не принято. В МОК отметили, что организация примет решение "в соответствующее время".

Напомним, 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

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В статье: Олимпиада-2024
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