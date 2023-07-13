Киченок/Павич – Сюй Ифань/Флиген. Смотреть онлайн, LIVE прямую видеотрансляцию финала Уимблдона-2023
Украинская теннисистка поборется за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 июля, украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.
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В финальном матче украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Йоран Флиген/Сюй Ифань (Бельгия/Китай). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Жабер – Соболенко.
Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Кіченок/Павич - Сюй Іфань/Фліген дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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