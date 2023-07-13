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Свитолина расплакалась на пресс-конференции, рассказывая о поддержке от украинцев. ФОТО

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Элина ценит поддержку соотечественников

Свитолина расплакалась на пресс-конференции, рассказывая о поддержке от украинцев. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) расплакалась на пресс-конференции после полуфинала Уимблдона, отвечая на вопрос о поддержке от украинцев.

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- Ощущаешь ли за собой силу Украины во время соревнований?

– Конечно, большая поддержка. Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной все время. Надеюсь, они продолжат.

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В статье: Элина Свитолина
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