Свитолина расплакалась на пресс-конференции, рассказывая о поддержке от украинцев. ФОТО
Элина ценит поддержку соотечественников
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) расплакалась на пресс-конференции после полуфинала Уимблдона, отвечая на вопрос о поддержке от украинцев.
- Ощущаешь ли за собой силу Украины во время соревнований?
– Конечно, большая поддержка. Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной все время. Надеюсь, они продолжат.
Elina Svitolina was in tears when she spoke about the support from Ukrainians:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 13, 2023
“I got a lot of messages from different people. It’s unbelievable that they’ve been there with me. Hopefully they continue (crying)”
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