Свитолина расплакалась на пресс-конференции, рассказывая о поддержке от украинцев. ФОТО

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) расплакалась на пресс-конференции после полуфинала Уимблдона, отвечая на вопрос о поддержке от украинцев.

- Ощущаешь ли за собой силу Украины во время соревнований?

– Конечно, большая поддержка. Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной все время. Надеюсь, они продолжат.

Elina Svitolina was in tears when she spoke about the support from Ukrainians:



“I got a lot of messages from different people. It’s unbelievable that they’ve been there with me. Hopefully they continue (crying)”



