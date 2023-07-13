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Байден: Не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно

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Президент США уверен, что Путин уже проиграл войну

Байден: Не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден не считает, что война России против Украины может продолжаться годами, потому что России не хватит ресурсов. Об этом сообщает Европейская правда.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну", – заявил Байден.

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В то же время, он отметил, что не знает, как закончится война.

"Моя надежда и мои надежды: вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении", – сказал Байден, добавив, что со временем это создаст возможность урегулирования с помощью переговоров.

Он также заявил, что президент Путин уже проиграл войну.

"Нет никакой возможности, чтобы он выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну", – сказал Байден.

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В статье: Джо Байден война с россией
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