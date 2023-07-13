Путин - про Украину в НАТО: Ничего хорошего, это не повысит безопасность Киева

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что потенциальное вступление Украины в Североатлантический Альянс несет угрозы для безопасности России и не поможет Киеву.

Об этом Путин заявил в интервью, которое транслировал телеканал "Россия 24", его цитирует "Европейская правда".

Путин решил прокомментировать решение саммита НАТО, который состоялся в Вильнюсе 11-12 июля, – и в очередной раз повторил тезисы об угрозах будущего вступления Украины в Альянс.

По словам Путина, именно угроза вступления Украины в НАТО была одной из причин развязанной им войны.

"Мы неоднократно об этом говорили: это создает угрозы для безопасности России, очевидно... Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом, сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительной напряженности на международной арене. Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу, наши позиции хорошо известны и давно сформулированы", - сказал Путин.

По поводу договоренностей на тему безопасности, которые Украина заключила с лидерами "Группы семи" на полях Вильнюсского саммита, Путин сказал, что все государства имеют право обеспечивать безопасность так, как считают нужным, но не за счет безопасности других.

"Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны", - сказал Путин.

Напомним, что решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".