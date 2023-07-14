За время войны враг потерял 8 тысяч бронированных машин. Генштаб обновил потери россиян
+550
Азов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 236590 (+550) человек ликвидировано,
- танков – 4097 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 8008 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 4449 (+24) ед,
- РСЗО – 680 (+2) ед,
- средства ПВО – 423 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),
- крылатые ракеты – 1273 (+2),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24) ед,
- специальная техника – 662 (+10).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер возглавит кипрский Акритас Хлоракас
- Габелок: Да, прилетело в наш дом. Повезло, что нас не было в Киеве
- Украинка Киченок стала чемпионкой Уимблдона в смешанном парном разряде
- Песков: Предоставление гарантий безопасности Украине является ошибкой, это посягательство на безопасность России
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
Новости по теме
- 10:44 Украинские В Генштабе подтвердили удар по отелю в Бердянске – россияне вывозили тела грузовиками
- 09:25 Украинские На одном из направлений под плотным огнем отбивали атаки. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
- 08:51 Украинские Плодотворно работали по артиллерии врага и сбивали его БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 12 июля
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн