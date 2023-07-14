За время войны враг потерял 8 тысяч бронированных машин. Генштаб обновил потери россиян

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 236590 (+550) человек ликвидировано,

танков – 4097 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 8008 (+9) ед,

артиллерийских систем – 4449 (+24) ед,

РСЗО – 680 (+2) ед,

средства ПВО – 423 (+2) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),

крылатые ракеты – 1273 (+2),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24) ед,

специальная техника – 662 (+10).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.