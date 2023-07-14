Ночью РФ атаковала БПЛА несколько областей Украины. Сбить все воздушные цели не удалось, есть прилеты
В Кривом Роге
ДОР
С вечера 13 июля по 4 утра 14 июля россияне атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БПЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.
Привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток". За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 20 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.
Ночью, 14 июля, около 02:00, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Ночью вражеские беспилотники атаковали также и Днепропетровскую область. Защитники из ПвК "Восток" сбили 6 "Шахедов". Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге. Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – разбиты. Побита спецтехника, задело и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина – он будет лечиться дома.
Популярное сейчас
- Жоржиньо в матче предсезонки забил автогол с 35 метров – Видео
- Украина во второй раз в истории победила на турнире Большого шлема
- Свитолина расплакалась на пресс-конференции, рассказывая о поддержке от украинцев. ФОТО
- Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
Новости по теме
- 08:25 Украинские Ночью РФ атаковала Киев – мэр столицы, КГВА и Воздушные силы рассказали о последствиях удара
- 08:56 Украинские Ночью РФ атаковала Украину дронами, в одной из областей обломки БПЛА убили двух человек
- 08:48 Украинские Ночью РФ атаковала Украину Шахедами. В Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбила ПВО