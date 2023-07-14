Ночью РФ атаковала БПЛА несколько областей Украины. Сбить все воздушные цели не удалось, есть прилеты

С вечера 13 июля по 4 утра 14 июля россияне атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БПЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.

Читайте также За время войны враг потерял 8 тысяч бронированных машин. Генштаб обновил потери россиян

Привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток". За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 20 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Ночью, 14 июля, около 02:00, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Ночью вражеские беспилотники атаковали также и Днепропетровскую область. Защитники из ПвК "Восток" сбили 6 "Шахедов". Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге. Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – разбиты. Побита спецтехника, задело и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина – он будет лечиться дома.