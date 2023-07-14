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На России в двух областях ночью слышали взрывы – оккупанты заявили, что их ПВО сбила дроны ВСУ

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Но взрывы не как после уничтожения, а как после прилетов?

На России в двух областях ночью слышали взрывы – оккупанты заявили, что их ПВО сбила дроны ВСУ

Фото из открытых источников

Новина українською

В ночь на пятницу, 14 июля, в Курской области российской федерации возле здания ФСБ упал беспилотный летательный аппарат. Взрыв слышал почти весь город, как сообщают российские Telegram-каналы.

Курский губернатор тоже заявил о падении беспилотника ночью в Курчатове: пострадавших нет, критически важные объекты не повреждены.

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По информации пропагандистов, три беспилотника были сбиты ПВО в четверг в нескольких километрах от Воронежа, пострадавших и разрушений нет. Тем временем российский Telegram-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что уничтоженные под Воронежем БПЛА "были дронами-камикадзе ВСУ", нацеленными на военный аэродром Балтимор.

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В статье: бавовна война с россией
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