Глава ГУР заявил, что у его ведомства есть источники в ближайших к Путину кабинетах – Reuters

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов дал интервью агентству Reuters в Киеве. Во время разговора глава ГУР заявил, что имеет источники, близкие к президенту РФ путину, и высказал еще несколько тезисов:

"Мы полностью проиграли информационную войну в 2014 году. И война, которая началась в 2022 году – мы начали ее совсем по-другому. И сейчас россияне проигрывают эту информационную битву".

"У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах (к путину), так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит".

"Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ... ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует".

"Покушения на меня? Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попыток, но я повторяю – это все напрасно".