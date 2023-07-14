Глава ГУР заявил, что у его ведомства есть источники в ближайших к Путину кабинетах – Reuters
Плюс еще несколько заявлений Буданова
Фото: Олександр Чекменьов
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов дал интервью агентству Reuters в Киеве. Во время разговора глава ГУР заявил, что имеет источники, близкие к президенту РФ путину, и высказал еще несколько тезисов:
"Мы полностью проиграли информационную войну в 2014 году. И война, которая началась в 2022 году – мы начали ее совсем по-другому. И сейчас россияне проигрывают эту информационную битву".
"У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах (к путину), так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит".
"Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ... ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует".
"Покушения на меня? Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попыток, но я повторяю – это все напрасно".
В конце мая российская авиация нанесла удар по его штаб-квартире на Рыбальском полуострове в Киеве, что спровоцировало сообщения российских СМИ о том, что Буданов был тяжело ранен. Глава ГУР преуменьшил значение этого события:
"Это была не первая их попытка. Но, как вы видите, мы в очередной раз дали отпор".
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