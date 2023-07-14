  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава ГУР заявил, что у его ведомства есть источники в ближайших к Путину кабинетах – Reuters
В тренде

Глава ГУР заявил, что у его ведомства есть источники в ближайших к Путину кабинетах – Reuters

Общие новости
(2 голосов)

Плюс еще несколько заявлений Буданова

Глава ГУР заявил, что у его ведомства есть источники в ближайших к Путину кабинетах – Reuters

Фото: Олександр Чекменьов

Новина українською

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов дал интервью агентству Reuters в Киеве. Во время разговора глава ГУР заявил, что имеет источники, близкие к президенту РФ путину, и высказал еще несколько тезисов:

"Мы полностью проиграли информационную войну в 2014 году. И война, которая началась в 2022 году – мы начали ее совсем по-другому. И сейчас россияне проигрывают эту информационную битву".

"У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах (к путину), так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит".

"Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ... ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует".

"Покушения на меня? Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попыток, но я повторяю – это все напрасно".

В конце мая российская авиация нанесла удар по его штаб-квартире на Рыбальском полуострове в Киеве, что спровоцировало сообщения российских СМИ о том, что Буданов был тяжело ранен. Глава ГУР преуменьшил значение этого события:

"Это была не первая их попытка. Но, как вы видите, мы в очередной раз дали отпор".

Читайте также"Настало время возмездия". В ГУР опубликовали мощное видео с обратным отсчетом

По теме
yellow-arrow
Украинский боксер Александр Усик заявил о своих планах баллотироваться в президенты
yellow-arrow
Президент рассказал, какие страны присоединились к декларации гарантий безопасности от G7 для Украины
yellow-arrow
Российские оккупанты пользуются ухудшением погоды для воздушных атак по Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин ГУР Кирилл Буданов Reuters
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2023 в 12:04
Менше би патякав.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде