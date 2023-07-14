Президент рассказал, какие страны присоединились к декларации гарантий безопасности от G7 для Украины
Речь идет еще о шести государствах
Zelenskiy Official
Договоренность о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО продолжается подготовкой двусторонних договоров. Таким образом, к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми Киев согласовал гарантии безопасности, присоединились уже шесть других стран.
Кроме представителей G7, а именно США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, речь по состоянию на сейчас идет еще и о Чехии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении.
"Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей общей с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО", – добавил Зеленский.
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