  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент рассказал, какие страны присоединились к декларации гарантий безопасности от G7 для Украины
В тренде

Президент рассказал, какие страны присоединились к декларации гарантий безопасности от G7 для Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Речь идет еще о шести государствах

Президент рассказал, какие страны присоединились к декларации гарантий безопасности от G7 для Украины

Zelenskiy Official

Новина українською

Договоренность о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО продолжается подготовкой двусторонних договоров. Таким образом, к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми Киев согласовал гарантии безопасности, присоединились уже шесть других стран.

Читайте такжеИзвестно, когда страны G7 собираются вернуть России заблокированные активы

Кроме представителей G7, а именно США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, речь по состоянию на сейчас идет еще и о Чехии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении.

"Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей общей с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО", – добавил Зеленский.

По теме
yellow-arrow
Украинский боксер Александр Усик заявил о своих планах баллотироваться в президенты
yellow-arrow
Глава ГУР заявил, что у его ведомства есть источники в ближайших к Путину кабинетах – Reuters
yellow-arrow
Российские оккупанты пользуются ухудшением погоды для воздушных атак по Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский G7 война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
president.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде