Зеленский на Ставке заслушал доклад Буданова о вероятности вторжения РФ из Беларуси
Угроза отсутствует
Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. Докладывали Валерий Залужный, Александр Сырский, Александр Тарнавский – о ситуации на фронте, продвижении и обороне. Министр обороны Алексей Резников рассказал о новых оборонных пакетах, а вице-премьер Кубраков – об улучшении логистики снабжения.
Также на Ставке обсудили наращивание собственного производства и объемов ремонта, в частности хороший результат есть в контексте БПЛА. Конечно, одной из тем была защита атомных станций и северной границы. Были озвучены результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач.
С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси – отсутствует, как отметил начальник ГУР МО Буданов.
Россия в рамках ротации сейчас вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку, как отметил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Киеве.
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