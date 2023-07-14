Зеленский на Ставке заслушал доклад Буданова о вероятности вторжения РФ из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. Докладывали Валерий Залужный, Александр Сырский, Александр Тарнавский – о ситуации на фронте, продвижении и обороне. Министр обороны Алексей Резников рассказал о новых оборонных пакетах, а вице-премьер Кубраков – об улучшении логистики снабжения.

Также на Ставке обсудили наращивание собственного производства и объемов ремонта, в частности хороший результат есть в контексте БПЛА. Конечно, одной из тем была защита атомных станций и северной границы. Были озвучены результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач.

С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси – отсутствует, как отметил начальник ГУР МО Буданов.

Россия в рамках ротации сейчас вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку, как отметил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Киеве.