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Зеленский на Ставке заслушал доклад Буданова о вероятности вторжения РФ из Беларуси

Общие новости
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Угроза отсутствует

Зеленский на Ставке заслушал доклад Буданова о вероятности вторжения РФ из Беларуси

Володимир Зеленський

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. Докладывали Валерий Залужный, Александр Сырский, Александр Тарнавский – о ситуации на фронте, продвижении и обороне. Министр обороны Алексей Резников рассказал о новых оборонных пакетах, а вице-премьер Кубраков – об улучшении логистики снабжения.

Также на Ставке обсудили наращивание собственного производства и объемов ремонта, в частности хороший результат есть в контексте БПЛА. Конечно, одной из тем была защита атомных станций и северной границы. Были озвучены результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач.

С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси – отсутствует, как отметил начальник ГУР МО Буданов.

Россия в рамках ротации сейчас вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку, как отметил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Киеве.

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В статье: Владимир Зеленский Валерий Залужный Кирилл Буданов Александр Сырский война с россией
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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