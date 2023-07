Украинский боксер Александр Усик заявил о своих планах баллотироваться в президенты

Украинский боксер Александр Усик коротко ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, у Усика поинтересовались, что он собирается делать после того, как "закончит с Тайсоном Фьюри":

Когда у него спросили, нужно ли Владимиру Зеленскому волноваться, тот ответил, что "Зеленский спокоен, потому что имеет силу".

Oleksandr Usyk said he plans to run for the presidency of Ukraine after retirement



Alexander sarcastically stated that “Zelensky should not worry. Because he has power. pic.twitter.com/AcHVzAvXwT