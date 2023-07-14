Украинский боксер Александр Усик заявил о своих планах баллотироваться в президенты
Стоит ли волноваться Зеленскому? Усик ответил
president.gov.ua
Украинский боксер Александр Усик коротко ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, у Усика поинтересовались, что он собирается делать после того, как "закончит с Тайсоном Фьюри":
"Спущусь ли вниз по весу? Да, пойду в крузервейт. И еще раз стану абсолютным чемпионом, потом завяжу, и пойду баллотироваться в президенты".
Когда у него спросили, нужно ли Владимиру Зеленскому волноваться, тот ответил, что "Зеленский спокоен, потому что имеет силу".
"Борітеся – поборите! Вам Бог помагає!", – завершил Усик.
Oleksandr Usyk said he plans to run for the presidency of Ukraine after retirement— Getty???????????????????????? (@region776) July 14, 2023
Alexander sarcastically stated that “Zelensky should not worry. Because he has power. pic.twitter.com/AcHVzAvXwT
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