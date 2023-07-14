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Украинский боксер Александр Усик заявил о своих планах баллотироваться в президенты

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Стоит ли волноваться Зеленскому? Усик ответил

Украинский боксер Александр Усик заявил о своих планах баллотироваться в президенты

president.gov.ua

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Украинский боксер Александр Усик коротко ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, у Усика поинтересовались, что он собирается делать после того, как "закончит с Тайсоном Фьюри":

"Спущусь ли вниз по весу? Да, пойду в крузервейт. И еще раз стану абсолютным чемпионом, потом завяжу, и пойду баллотироваться в президенты".

Когда у него спросили, нужно ли Владимиру Зеленскому волноваться, тот ответил, что "Зеленский спокоен, потому что имеет силу".

"Борітеся – поборите! Вам Бог помагає!", – завершил Усик.

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В статье: Александр Усик Владимир Зеленский
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