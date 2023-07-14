Украинский боксер Александр Усик заявил о своих планах баллотироваться в президенты

Украинский боксер Александр Усик коротко ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, у Усика поинтересовались, что он собирается делать после того, как "закончит с Тайсоном Фьюри":

"Спущусь ли вниз по весу? Да, пойду в крузервейт. И еще раз стану абсолютным чемпионом, потом завяжу, и пойду баллотироваться в президенты".

Когда у него спросили, нужно ли Владимиру Зеленскому волноваться, тот ответил, что "Зеленский спокоен, потому что имеет силу".

"Борітеся – поборите! Вам Бог помагає!", – завершил Усик.

Oleksandr Usyk said he plans to run for the presidency of Ukraine after retirement



Alexander sarcastically stated that “Zelensky should not worry. Because he has power. pic.twitter.com/AcHVzAvXwT — Getty???????????????????????? (@region776) July 14, 2023