Российский ЗРК Тор пытался сбить украинский дрон, но что-то пошло не так – ВИДЕО с камеры БПЛА

В Сети распространяются кадры, на которых видно, как российский зенитно-ракетный комплекс 9К331 "Тор-М1" пытается нацелиться на украинский беспилотный летательный аппарат и уничтожить его, однако промахивается на считанные сантиметры.

Видео можно посмотреть на странице OSINTdefender в социальной сети Twitter.

Wow…Insane Footage showing a Russian 9K331 Tor-M1 Surface-to-Air Missile System attempting to Target and Shoot Down a Ukrainian Drone and only Missing by near Inches. pic.twitter.com/ouleUlf7YH — OSINTdefender (@sentdefender) July 14, 2023

"Тор" – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". "Тор" сам контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".