Вместо Валерия Маркуса в 47-й бригаде назначили нового главного сержанта
"Авер"
47-я ОМБр
Виталий Аверин назначен главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщается в Telegram-канале ОМБр.
"Авер" ушел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс" – он участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени. В 47 ОМБр Аверин ранее был главным сержантом одного из подразделений.
11 июля Валерий Маркус подал рапорт с просьбой понизить его в должности из-за недовольства тем, как развивается его бригада. Он назвал одного из офицеров своей части "аморальным дегенератом". Свое решение Маркус объяснил "систематическим унижением сержантского корпуса".
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