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Вместо Валерия Маркуса в 47-й бригаде назначили нового главного сержанта

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"Авер"

Вместо Валерия Маркуса в 47-й бригаде назначили нового главного сержанта

47-я ОМБр

Новина українською

Виталий Аверин назначен главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщается в Telegram-канале ОМБр.

"Авер" ушел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс" – он участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени. В 47 ОМБр Аверин ранее был главным сержантом одного из подразделений.

11 июля Валерий Маркус подал рапорт с просьбой понизить его в должности из-за недовольства тем, как развивается его бригада. Он назвал одного из офицеров своей части "аморальным дегенератом". Свое решение Маркус объяснил "систематическим унижением сержантского корпуса".

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/ombr47

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
14.07.2023 в 15:40
Маркусу теперь надо на коленях просить прощение у командира чтобы его взяли назад. Нельзя во время войны вступать в конфликт со своим руководством, за такое надо давать 10-20 плеток по спине.
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