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В Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении и подготовке плацдарма на Авдеевском

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Брифинг Military Media Center

В Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении и подготовке плацдарма на Авдеевском

Zelenskiy Official

Новина українською

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович отметил, что на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают вести наступательные действия.

За прошедшую неделю штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 метров на юг и юго-восток. Украинские подразделения продвигаются в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия. Уршалович сказал, что в течение недели российские войска совершили 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и нанесли 6 авиаударов.

На Авдеевском направлении противник атакует, однако потерь позиций за прошедшую неделю не допущено. В свою очередь подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для продолжения и расширения своих наступательных действий.

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В статье: война с россией Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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