В Нацгвардии рассказали об успехах на Мелитопольском направлении и подготовке плацдарма на Авдеевском
Брифинг Military Media Center
Zelenskiy Official
Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович отметил, что на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают вести наступательные действия.
За прошедшую неделю штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 метров на юг и юго-восток. Украинские подразделения продвигаются в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия. Уршалович сказал, что в течение недели российские войска совершили 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и нанесли 6 авиаударов.
На Авдеевском направлении противник атакует, однако потерь позиций за прошедшую неделю не допущено. В свою очередь подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для продолжения и расширения своих наступательных действий.
Популярное сейчас
- Экс-звезда Шахтера близок к переходу в Ноттингем Форест
- Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь
- Известный украинский тренер возглавит кипрский Акритас Хлоракас
- Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО