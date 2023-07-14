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Орбан: У украинцев необычный стиль общения. Они агрессивны, требовательны, оказывают давление

Общие новости
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Антиукраинская позиция господина Виктора

Орбан: У украинцев необычный стиль общения. Они агрессивны, требовательны, оказывают давление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с очередными пророссийскими заявлениями на местном радио Kossuth. Он назвал постоянные просьбы Украины о помощи шантажом и агрессивными нападками.

"После саммита НАТО кажется, что война затянется. Мы едва говорим голосом мира. Война и санкции не исчезнут из нашей жизни".

"Давайте разбираться в Зеленском, поставьте себя на его место. Он борется за выживание своего народа, он смотрит на конфликт только через свою призму, он хочет защитить свой народ. Если бы мы слушали украинского президента, то уже были бы в Третьей мировой войне".

"Министр обороны Великобритании непривычен к украинскому стилю коммуникации и заявлений. Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно – так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует. Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще".

"У украинцев необычный стиль общения и взаимодействия, они агрессивны, требовательны, оказывают моральное давление на окружающих. Но там, где война, мир действительно выглядит иначе, чем здесь. Если мы примем позицию украинцев, то мы скатимся к войне. А если Украина получит кассетные бомбы, то мы ни на метр не приблизились к миру, и ситуация будет обостряться, что опасно и трудно, к тому же там ежедневно гибнут сотни и тысячи людей. Поэтому мы хотим прекращения огня и мирных переговоров, потому что эскалация может дойти и до Закарпатья, и до Венгрии".

"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят – это вопрос, над которым думает весь мир. Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО".

Орбан добавил, что Украина больше не имеет денег и военного производства, а все средства и вооружение ей предоставляет Запад, а это означает, что она полностью потеряла суверенитет.

Читайте такжеОрбан заявил, что не считает Путина военным преступником, а Украина перестала считаться суверенным государством

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В статье: Виктор Орбан война с россией
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Источник:
magyarhirlap.hu

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Комментарии (1)
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Oldfanat (Glasgow)
14.07.2023 в 14:49
А які угорці противні та підступні, завжди у своїй історії на стороні агресора. Пиха мерзотна, співає за рашисткі 30 копійок, іуда.
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