Тарнавский: Контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. Россияне мощно подготовились

Наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "не так, как хотелось бы", из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.

Об этом командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский сказал в интервью CNN.

Он рассказал, что Украина проводит "масштабное наступление". Но признал, что она добилась достаточно незначительных успехов, особенно на юге.

Ожидалось, что контрнаступление будет "быстрым, молниеносным движением, уничтожением врага, захватом некоторых позиций, объектов и, как следствие, достижением определенных целей".

"Он успешен, но не настолько, как нам хотелось бы", - сказал Тарнавский.

Причина этого, по словам генерала, – то, что "россияне достаточно мощно подготовились к этому событию".

Основа российской подготовки к контрнаступлению – огромные минные поля, которые затрудняют продвижение и превращают украинское оборудование для разминирования в цели для российских атак.

"Они создали сложный комплекс минирования с использованием минных полей, взрывоопасных боеголовок и прямой укладки мощных наземных мин, которые находятся в районах, через которые будут проходить оборудование и личный состав", - цитирует CNN Тарнавского.

Телеканал отмечает, что прогресс на южном фронте является центральным в военных планах Украины на это лето. Но Киев вынужден поступать разумно и экономить на использовании артиллерии.

"Это как в боксе. Мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем ему приблизиться. Почему? Потому что ближний бой – это совсем другое дело. Таким образом, на больших расстояниях мы эффективно их побеждаем", – сказал Тарнавский.