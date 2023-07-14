Уоллес: Информацию о "недостаточной благодарности Украины" исказили, я буду продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свои слова о "недостаточной благодарности" Украины за помощь. Об этом он сообщил в Facebook.

"Мои комментарии о том, как лучше поддержать Украину, вызвали большой интерес, а также некоторые искажения информации. Как человек, который был в авангарде активизации поддержки Украины, я обсуждал проблемы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над достижением общей цели - помочь Украине получить то, что ей нужно, чтобы одержать победу над этим незаконным вторжением", - подчеркнул он.

По словам Уоллеса, он говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании.

"Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах международного сообщества. Нам повезло, что население Великобритании и все партии в нашем парламенте поддерживают наши усилия по вооружению Украины. Наши рейтинги поддержки Украины одни из самых высоких в Европе - более 70%. Мои комментарии пытались отразить то, что важно помнить не о том, чтобы разговаривать с самим собой, а о том, чтобы приложить усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить", – пояснил глава Минобороны.

Уоллес также назвал отношения Британии и Украины "партнерскими".

"Я лично буду продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", - подытожил он.

Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес выразил мнение, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский ответил так: "Можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Позже посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко добавил, что не стоит показывать России, что между Украиной и партнерами могут быть какие-то недоразумения.