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Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление "зернового коридора", в Кремле опровергли

Общие новости
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С "зерновым коридором" пока что нет ясности

Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление "зернового коридора", в Кремле опровергли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на продление "зернового соглашения", которое дает Украине возможность экспортировать зерно через Черное море.Об этом сообщает Hurriyet.

"Как вам известно, мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о продолжении черноморского зернового коридора", – заявил Эрдоган.

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Эрдоган также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложением сохранить черноморское "зерновое соглашение".

"Этим письмом мы гарантируем продление зернового коридора совместными усилиями нас и России. Таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых африканских стран", - добавил Эрдоган.

Чуть позже спикер Путина Дмитрий Песков опроверг заявления относительно согласованного на продление "зернового соглашения" Россией.

"Никаких заявлений о продлении зернового соглашения с российской стороны не было", - сказал он российский СМИ.

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В статье: Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган дмитрий песков война с россией
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