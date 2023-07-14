  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Спикер ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: Россия подтягивает резервы — это хорошо. Терпение
В тренде

Спикер ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: Россия подтягивает резервы — это хорошо. Терпение

Общие новости
(2 голосов)

Работа продолжается

Спикер ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: Россия подтягивает резервы — это хорошо. Терпение

СБУ

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты подтягивают резервы.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона, передает ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, несмотря на плотное минирование линии фронта, Силы оборона продолжают наступательную операцию — закрепляются, ведут зачистку и разминирование, бьют артиллерией.

Читайте такжеБайден: Не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно

"Враг применяет резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ. Это хорошие новости, наступление — это не только километры, но и сосредоточения усилий врагом, чтобы мы максимально уничтожили его потенциал для успешного продвижения. Проводим эффективное огневое поражение, сложно, есть проблемы, но есть креативные решения наших штабов", — заявил Шершень.

Он отметил, что за сутки уничтожено 58 россиян, ранено 107, поражено 33 единицы вооружения и техники, а также девять складов боеприпасов.

"Нужно терпение, враг сосредотачивает очень большие усилия, мы знаем, как бороться, и постепенно воплощаем планы в жизнь", — резюмировал спикер ВСУ.

По теме
yellow-arrow
Залужный: На войне можно и нужно убивать врага на его территории
yellow-arrow
Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление "зернового коридора", в Кремле опровергли
yellow-arrow
Уоллес: Информацию о "недостаточной благодарности Украины" исказили, я буду продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде