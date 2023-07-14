Залужный: На войне можно и нужно убивать врага на его территории
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины дал интервью The Washington Post
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The Washington Post опубликовали интервью с Валерием Залужным. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины рассказал об использовании оружия собственного производства на территории врага:
"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага? Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На его территории можно и нужно убивать на войне. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но лишь столько, сколько необходимо".
Также Залужный высказался, что Украина точно вернет Крым, несмотря на страхи союзников:
"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать - меня никто не остановит".
Еще главнокомандующий рассказал о концепции победы:
"Победа будет тогда, когда мы будем иметь армию - может, даже не малую, - которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится. И это колоссальный объем работы. Надо начинать сейчас", - сказал Залужный.
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