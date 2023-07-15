NaVi в первом матче в обновленном составе одержали победу
Без российских игроков
Twitter BLAST Premier
Сегодня, 14 июля, украинский киберспортивный клуб Natus Vincere провел свой первый матч в рамках BLAST Premier: Fall Groups 2023. Призовой фонд турнира составляет 177,5 тысяч долларов.
Команда Александра "s1mple" Костылева переиграла Astralis – со счетом 2:1 (8:16 – Ancient, 16:6 – Nuke, 16:12 – Overpass).
Новый состав NaVi: s1mple, Aleksib, jL, iM, b1t
Также сегодня NaVi официально объявили о переходе своих уже бывших российских игроков Дениса "electroNic" Шарипова и Ильи "Perfecto" Залуцкого в команду Cloud9.
Запись поединка между NaVi и Astralis
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