Дарио Срна и Патрик Овомоела сыграют благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины

Экс-игроки сборной Хорватии и Германии Дарио Срна и Патрик Овомоела сыграют благотворительном поединке Game4Ukraine в поддержку Украины. Они присоединились к ряду ранее объявленных футболистов, среди которых Петр Чех, Фабио Каннаваро, Патрик Виейра, Жерар Пике и Кларенс Зеедорф. Матч состоится 5 августа в Лондоне.

Они присоединятся к одной из команд Александра Зинченко или Андрея Шевченко. Напомним, что команду защитника лондонского "Арсенала" возглавит легендарный экс-тренер "канониров" Арсен Венгер.

We are pleased to welcome ex Croatian and German Internationals Darijo Srna and Patrick Owomoyela to Game4Ukraine. ????????⚽️



For tickets and further information, visit https://t.co/UPaeinPY8K#game4ukraine pic.twitter.com/1sMivGkgby