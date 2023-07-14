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Дарио Срна и Патрик Овомоела сыграют благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины

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Экс-игроки присоединились к списку звезд

Дарио Срна и Патрик Овомоела сыграют благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Экс-игроки сборной Хорватии и Германии Дарио Срна и Патрик Овомоела сыграют благотворительном поединке Game4Ukraine в поддержку Украины. Они присоединились к ряду ранее объявленных футболистов, среди которых Петр Чех, Фабио Каннаваро, Патрик Виейра, Жерар Пике и Кларенс Зеедорф. Матч состоится 5 августа в Лондоне.

Они присоединятся к одной из команд Александра Зинченко или Андрея Шевченко. Напомним, что команду защитника лондонского "Арсенала" возглавит легендарный экс-тренер "канониров" Арсен Венгер.

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В статье: Дарио Срна
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