Почти шестьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ – об обновленных данных российских потерь

Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной. Как говорится в "свежем" сообщении, за последние сутки украинскими Вооруженными Силами было ликвидировано почти шесть сотен оккупантов. Также уничтожены 11 боевых бронированных машин, пять танков.

Потери России в войне с Украиной с 22.04.2022 по 15.07.2023:

личного состава – около 237180 (+590) человек ликвидировано,

– около 237180 (+590) человек ликвидировано, танков ‒ 4102 (+5) ед.,

‒ 4102 (+5) ед., боевых бронированных машин – 8019 (+11) ед.,

– 8019 (+11) ед., артиллерийских систем – 4463 (+14) ед.,

– 4463 (+14) ед., РСЗО – 680 (+0) ед.,

– 680 (+0) ед., средства ПВО ‒ 425 (+2) ед.,

‒ 425 (+2) ед., самолетов – 315 (+0) ед.,

– 315 (+0) ед., вертолетов – 310 (+0) ед.,

– 310 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24),

3807 (+24), крылатые ракеты ‒ 1273 (+0),

‒ 1273 (+0), корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

‒ 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 7036 (+17) ед.,

- 7036 (+17) ед., специальная техника – 664 (+2).

Как отмечает Генштаб в своей сводке, Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.