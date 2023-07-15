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Почти шестьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ – об обновленных данных российских потерь

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Украинская армия продолжает свою работу

Почти шестьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ – об обновленных данных российских потерь

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной. Как говорится в "свежем" сообщении, за последние сутки украинскими Вооруженными Силами было ликвидировано почти шесть сотен оккупантов. Также уничтожены 11 боевых бронированных машин, пять танков.

Потери России в войне с Украиной с 22.04.2022 по 15.07.2023:

  • личного состава – около 237180 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4102 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин – 8019 (+11) ед.,
  • артиллерийских систем – 4463 (+14) ед.,
  • РСЗО – 680 (+0) ед.,
  • средства ПВО ‒ 425 (+2) ед.,
  • самолетов – 315 (+0) ед.,
  • вертолетов – 310 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24),
  • крылатые ракеты ‒ 1273 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7036 (+17) ед.,
  • специальная техника – 664 (+2).

Как отмечает Генштаб в своей сводке, Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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