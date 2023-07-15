Почти шестьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ – об обновленных данных российских потерь
Украинская армия продолжает свою работу
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной. Как говорится в "свежем" сообщении, за последние сутки украинскими Вооруженными Силами было ликвидировано почти шесть сотен оккупантов. Также уничтожены 11 боевых бронированных машин, пять танков.
Потери России в войне с Украиной с 22.04.2022 по 15.07.2023:
- личного состава – около 237180 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4102 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 8019 (+11) ед.,
- артиллерийских систем – 4463 (+14) ед.,
- РСЗО – 680 (+0) ед.,
- средства ПВО ‒ 425 (+2) ед.,
- самолетов – 315 (+0) ед.,
- вертолетов – 310 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24),
- крылатые ракеты ‒ 1273 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7036 (+17) ед.,
- специальная техника – 664 (+2).
Как отмечает Генштаб в своей сводке, Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.
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