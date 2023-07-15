Россияне ночью атаковали Украину БпЛА разных типов. ПВО ликвидировала четыре Шахеда из шести

Российские захватчики за минувшие сутки атаковали Украину дронами разных типов.

Как сообщает пресс-центр Воздушных Сил ВСУ оккупанты в ночь с 14 на 15 июля запустили шесть БпЛА "Шахед". Четыре из них уничтожили украинские ПВО.

Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона справилась с тремя разведывательными БПЛА и тремя дронами "Ланцет".