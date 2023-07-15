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Россияне ночью атаковали Украину БпЛА разных типов. ПВО ликвидировала четыре Шахеда из шести

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За минувшие сутки было уничтожено в общей сложности 10 беспилотников

Россияне ночью атаковали Украину БпЛА разных типов. ПВО ликвидировала четыре Шахеда из шести

Ілюстративне фото, Getty Images

Новина українською

Российские захватчики за минувшие сутки атаковали Украину дронами разных типов.

Как сообщает пресс-центр Воздушных Сил ВСУ оккупанты в ночь с 14 на 15 июля запустили шесть БпЛА "Шахед". Четыре из них уничтожили украинские ПВО.

Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона справилась с тремя разведывательными БПЛА и тремя дронами "Ланцет".

Россияне ночью атаковали Украину БпЛА разных типов. ПВО ликвидировала четыре Шахеда из шести - изображение 1
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В статье: война с россией
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Источник:
ПС ЗСУ

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