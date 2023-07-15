Под Бахмутом погиб болельщик Динамо
Вечная память Герою
Фото: ФК Динамо
В борьбе против российских оккупантов погиб давний болельщик "Динамо" Николай Кузнецов. Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте.
В фанатских кругах он был известен как Кузя. Николай в прошлом был представителем коллектива "Солянка БС" и активно участвовал в жизни динамовской трибуны.
Кузнецов работал над ликвидацией захватчиков в составе третьей отдельной штурмовой бригады. Он погиб 12 июля при выполнении боевого задания.
"Вечная память герою, навсегда в строю!", - добавляет "Динамо" в своем официальном сообщении.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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