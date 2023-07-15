Под Бахмутом погиб болельщик Динамо

В борьбе против российских оккупантов погиб давний болельщик "Динамо" Николай Кузнецов. Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте.

В фанатских кругах он был известен как Кузя. Николай в прошлом был представителем коллектива "Солянка БС" и активно участвовал в жизни динамовской трибуны.

Кузнецов работал над ликвидацией захватчиков в составе третьей отдельной штурмовой бригады. Он погиб 12 июля при выполнении боевого задания.

"Вечная память герою, навсегда в строю!", - добавляет "Динамо" в своем официальном сообщении.