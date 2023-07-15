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Залужный – о возвращении Крыма: Мне плевать – меня никто не остановит

Общие новости
(2 голосов)

Однако пока ресурсов не хватает

Залужный – о возвращении Крыма: Мне плевать – меня никто не остановит

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post рассказал, что он хотел бы освободить временно оккупированный Крым. Украина это может сделать, как только у нее появятся соответствующие ресурсы.

“Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать – меня никто не остановит", - сказал Залужный.

Главнокомандующий сетует на то, что у Украины есть зависимость от боеприпасов других стран. Залужный отмечает, чем дальше Киев давит российские войска, тем меньше потерь понесет. Однако сейчас Украина зависит от западного вооружения и ОПК даже стран-партнеров не успевают снабжать Силы обороны боеприпасами.

Залужный добавляет, что сейчас ему не хватает ресурсов для возвращения всех оккупированных территорий и победы над Россией.

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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Источник:
The Washington Post

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