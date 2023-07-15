В Киев прибыл президент Южной Кореи
С необъявленным визитом
Фото - Yonhap
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль совершил необъявленный визит в Украину. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на канцелярию президента. Как сообщили в пресс-службе президента, Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину из Польши.
Йоль посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем Ирпень.
Он планирует возложить венок к военному памятнику перед проведением встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
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Источник:Yonhap
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