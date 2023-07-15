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В Киев прибыл президент Южной Кореи

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С необъявленным визитом

В Киев прибыл президент Южной Кореи

Фото - Yonhap

UA-Футбол
Новина українською

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль совершил необъявленный визит в Украину. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на канцелярию президента. Как сообщили в пресс-службе президента, Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину из Польши.

Йоль посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем Ирпень.

Он планирует возложить венок к военному памятнику перед проведением встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.

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В статье: война с россией
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Источник:
Yonhap

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