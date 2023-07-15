Украинские пограничники зафиксировали движение большой колонны вагнеровцев в Беларуси

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" утром 15-го июля сообщила о движении большой колонны легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "днр/лнр", на которых приехали вагнеровцы. По данным волонтеров, в колонне замечены по меньшей мере 60 автомобилей, среди которых "пикапы, большие фуры, буханки и по меньшей мере 3 автобуса для перевозки людей".

Отмечается, что колонну сопровождала белорусская полиция.

Позже информацию подтвердили и украинские пограничники.

"Учитывая заявления и риторику белорусского руководства в вопросе приема российских наемников и обустройства мест для их размещения, нельзя было исключать, что рано или поздно в Беларуси они все же появятся", - отметил представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Он подчеркнул, что украинские военные будут отслеживать ситуацию, чтобы понять места дислокации, количество и задачи боевиков.