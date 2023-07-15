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На России заявляют, что предотвратили убийство пропагандисток Симоньян и Собчак

Общие новости
(1 голосов)

Обвиняют "украинские спецслужбы"

На России заявляют, что предотвратили убийство пропагандисток Симоньян и Собчак

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщает о том, что силами ФСБ якобы были приняты меры по предотвращению убийства пропагандисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

ФСБ заявила, якобы в Москве и Рязанской области задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", которые "осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак". У задержанных якобы изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

На России заявляют, что предотвратили убийство пропагандисток Симоньян и Собчак - изображение 1

"РИА Новости" делает акцент на "украинских спецслужбах", связывая их с якобы намерениями ликвидации Симоньян и Собчак.

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В статье: война с россией
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Источник:
РИА Новости

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.07.2023 в 15:14
Якби хотіли б, то знищили б. Чергова брехня
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.07.2023 в 15:25
Ні-ні , чиста правда , там ще й візитки відомої в певний час людини в карманах були !
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