На России заявляют, что предотвратили убийство пропагандисток Симоньян и Собчак
Обвиняют "украинские спецслужбы"
Фото з відкритих джерел
Российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщает о том, что силами ФСБ якобы были приняты меры по предотвращению убийства пропагандисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
ФСБ заявила, якобы в Москве и Рязанской области задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", которые "осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак". У задержанных якобы изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
"РИА Новости" делает акцент на "украинских спецслужбах", связывая их с якобы намерениями ликвидации Симоньян и Собчак.
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