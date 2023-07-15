На России заявляют, что предотвратили убийство пропагандисток Симоньян и Собчак

Российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщает о том, что силами ФСБ якобы были приняты меры по предотвращению убийства пропагандисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

ФСБ заявила, якобы в Москве и Рязанской области задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", которые "осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак". У задержанных якобы изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

"РИА Новости" делает акцент на "украинских спецслужбах", связывая их с якобы намерениями ликвидации Симоньян и Собчак.