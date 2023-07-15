  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В США согласовали выделение Украине на оборону на следующий год почти втрое меньше, чем в 2023 году
В тренде

В США согласовали выделение Украине на оборону на следующий год почти втрое меньше, чем в 2023 году

Общие новости
(1 голосов)

В этом году произошли определенные изменения

В США согласовали выделение Украине на оборону на следующий год почти втрое меньше, чем в 2023 году

фото из свободных источников

Новина українською

Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 год, в который включили помощь Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

Общая сумма помощи в Киеве составляет 300 миллионов долларов. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году, ведь в 2022 году США согласовали выделить Украине из оборонного бюджета 800 млн долларов. Тогда Конгресс увеличил сумму помощи Украине.

В этот раз администрация Байдена, как и в прошлом году, выдвинула предложение выделить 300 миллионов долларов, и оно было принято. Демократ Джарред Голден пытался внести поправку по увеличению предложенной помощи Украине в оборонном бюджете США в следующем году на 500 миллионов долларов, чтобы уравнять сумму с прошлогодней. Однако это предложение не прошло комитет Палаты представителей по вооруженным силам.

Также было сразу пять предложенных поправок об уменьшении или отклонении помощи Украине: они не набрали голоса. В частности, отклонили поправку республиканки Марджоры Тейлор Грин, требовавшей убрать 300 миллионов для Киева из оборонного бюджета. Провалилась и поправка республиканца Мэтта Гейтса, требовавшего упразднить всю сохранность помощи Украине.

В одном из разделов документа также было указано о продлении ленд-лиза для Украины еще как минимум на один год. А общая поддержка Украины должна быть продлена до 2027 года.

Рассмотрение оборонного бюджета в Сенате уже запланировано на вторник, 18 июля. В проекте Сената общая сумма оборонного бюджета составляет более $886 млрд, а в проекте Палаты представителей $874 млрд.

По теме
yellow-arrow
NYT: Украина снизила уровень потерь техники на фронте благодаря изменению тактики контрнаступления
yellow-arrow
На России заявляют, что предотвратили убийство пропагандисток Симоньян и Собчак
yellow-arrow
Украинские пограничники зафиксировали движение большой колонны вагнеровцев в Беларуси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
15.07.2023 в 15:06
Авжеж... Є дві сторони питання. З одного боку ми життями своїх героїв захищаємо світ від рашистської орди! Але з іншого то НАША війна за існування і тому перш за все ми повинні платити! А цивілізовані країни допомагають нам, щоб світ не став не цивілізованим. І ми повинні бути їм вдячними. Поставьте себе на місця американця... Хіба він повинен платити за нашу совковість? Призиви: "Какая разница?" "Я всю жизнь поруски гаварил и в РЦП ходил!" "На нас никто не нападет!" "Зачем нам армия и НАТО!" Подивиться і зараз, як наш бюджет витрачають на шикарні ремонти тротуарів... Не кажучи про корупцію. Хоч дійсно кортить, щоб нам більше допомагали... Щоб не сталося більшої біди що у нас, що у світі!
Ответить
+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.07.2023 в 15:22
Мені здається , якщо яйця на кіло не брати і барабани не купувати ( умовно ) то і третини хватить .
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде