В США согласовали выделение Украине на оборону на следующий год почти втрое меньше, чем в 2023 году

Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 год, в который включили помощь Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

Общая сумма помощи в Киеве составляет 300 миллионов долларов. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году, ведь в 2022 году США согласовали выделить Украине из оборонного бюджета 800 млн долларов. Тогда Конгресс увеличил сумму помощи Украине.

В этот раз администрация Байдена, как и в прошлом году, выдвинула предложение выделить 300 миллионов долларов, и оно было принято. Демократ Джарред Голден пытался внести поправку по увеличению предложенной помощи Украине в оборонном бюджете США в следующем году на 500 миллионов долларов, чтобы уравнять сумму с прошлогодней. Однако это предложение не прошло комитет Палаты представителей по вооруженным силам.

Также было сразу пять предложенных поправок об уменьшении или отклонении помощи Украине: они не набрали голоса. В частности, отклонили поправку республиканки Марджоры Тейлор Грин, требовавшей убрать 300 миллионов для Киева из оборонного бюджета. Провалилась и поправка республиканца Мэтта Гейтса, требовавшего упразднить всю сохранность помощи Украине.

В одном из разделов документа также было указано о продлении ленд-лиза для Украины еще как минимум на один год. А общая поддержка Украины должна быть продлена до 2027 года.

Рассмотрение оборонного бюджета в Сенате уже запланировано на вторник, 18 июля. В проекте Сената общая сумма оборонного бюджета составляет более $886 млрд, а в проекте Палаты представителей $874 млрд.