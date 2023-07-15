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NYT: Украина снизила уровень потерь техники на фронте благодаря изменению тактики контрнаступления

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Из-за этого замедлились темпы продвижения

NYT: Украина снизила уровень потерь техники на фронте благодаря изменению тактики контрнаступления

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Украина изменила свою тактику проведения контрнаступления, сообщает авторитетное издание The New York Times. К этому побудили значительные потери, постигшие украинскую армию на начальном этапе наступления.

Издание отмечает, что в течение первых двух недель наступательной операции было повреждено или уничтожено 20% техники, которая была на фронте. В том числе и западных ее образцов.

Изменение тактики помогло снизить этот показатель до 10-ти процентов. В то же время, это обусловило замедление темпа продвижения. ВСУ сосредоточились больше на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаке по заминированным Россией полям.

Контрнаступление не только замедлилось, а на некоторых участках даже остановилось. Украинские войска к этому времени преодолели только восемь километров из запланированных на всю кампанию 96-ти. В то же время, эксперты отмечают, что самыми тяжелыми будут первые 25 километров, на которых ВСУ придется столкнуться с широкими минными полями и эшелонными защитными порядками россиян.

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Источник:
The New York Times

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