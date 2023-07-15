Южная Корея выделит 150 миллионов евро в поддержку Украины

По итогам визита президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Украину стало известно, что эта страна выделит 150 миллионов евро в поддержку Украины. Об этом заявил сам глава азиатского государства на брифинге с Владимиром Зеленским.

Это на 50 миллионов больше, чем Южная Корея выделила Украине в прошлом году.

Он также добавил, что Южная Корея также рассмотрит возможность предоставления Всемирным банком 10 миллионов долларов в поддержку Украины.

Йоль подчеркнул, что при этом должна быть исполнена "формула мира". Президент Южной Кореи сравнил ситуацию, которая сейчас в Украине, с произошедшей на Корейском полуострове в 70-х годах, когда состоялось незаконное вторжение Северной Кореи.

Напомним, что в ходе не анонсированного визита в Украину Юн Сок Йоль посетил Бучу и Ирпень, а в Киеве встретился з Зеленским. Это был первый в истории визит лидера Южной Кореи в Украину.