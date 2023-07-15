Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи. Также организует реабилитационный лагерь для выходцев из Академии Динамо

Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи, направленный на преодоление последствий взрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает издание РТС.

Новая помощь будет включать в себя лекарства и другие товары, предназначенные для жителей пострадавших территорий Херсонщины. Также они смогут получить временную защиту в Сербии.

Сербия также организует спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола киевского "Динамо". Правительство будет возмещать расходы на проживание, питание, обучение и футбольные матчи.