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Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи. Также организует реабилитационный лагерь для выходцев из Академии Динамо

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Для преодоления последствий взрыва Каховской ГЭС

Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи. Также организует реабилитационный лагерь для выходцев из Академии Динамо

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи, направленный на преодоление последствий взрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает издание РТС.

Новая помощь будет включать в себя лекарства и другие товары, предназначенные для жителей пострадавших территорий Херсонщины. Также они смогут получить временную защиту в Сербии.

Сербия также организует спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола киевского "Динамо". Правительство будет возмещать расходы на проживание, питание, обучение и футбольные матчи.

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Источник:
rts.rs

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