Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи. Также организует реабилитационный лагерь для выходцев из Академии Динамо
Для преодоления последствий взрыва Каховской ГЭС
фото з відкритих джерел
Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи, направленный на преодоление последствий взрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает издание РТС.
Новая помощь будет включать в себя лекарства и другие товары, предназначенные для жителей пострадавших территорий Херсонщины. Также они смогут получить временную защиту в Сербии.
Сербия также организует спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола киевского "Динамо". Правительство будет возмещать расходы на проживание, питание, обучение и футбольные матчи.
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Источник:rts.rs
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