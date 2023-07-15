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Михаил Кохан защитил звание чемпиона Европы-U23 по метанию молота

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Еще и поставил личный рекорд сезона

Михаил Кохан защитил звание чемпиона Европы-U23 по метанию молота

фото - Reuters

Новина українською

Украинский легкоатлет Михаил Кохан защитил звание чемпиона Европы U23 по метанию молота, поставив личный рекорд сезона. Его результат составил 77.21 метра. Предыдущий топрезультат кампании составил 77.03, который был добыт на европейских играх.

Для спортсмена это была 5 победа подряд в сезоне-2023 и третья на международных турнирах. Первый титул чемпиона Европы легкоатлет получил в 2021 году. Тогда он метнул молот на 77.88 метра.

Евро U23. Метание молота (мужчины) - финал

Михаил Кохан (Украина) - 77.21 метра

Мерлин Гуммель (Германия) - 75.61

Зюрен Клозе (Германия) - 73.70

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