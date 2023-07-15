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Артур Фельфнер занял первое место на Евро U-23 в метании копья

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Второе золото для Украины на турнире

Артур Фельфнер занял первое место на Евро U-23 в метании копья

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Артур Фельфнер занял первое место на Евро U-23 в метании копья с результатом 83.04 м. Второе и третье места заняли спортсмены из Финляндии Топлас Лайне (79.77 м) и Мишель Фина из Италии (77.23 м). Их украинский атлет опередил более чем на три метра.

Также спортсмен обновил свой лучший результат сезона. Предыдущее метание было на 82.32 м.

Для Украины это второе золото на молодежном Евро. Первое завоевал Михаил Кохан в метании молота.

Евро U-23-2023: метание копья

Артур Фельфнер (Украина) - 83.04 м

Топлас Лайне (Финляндия) - 79.77 м

Мишель Фина (Италия) - 77.23 м

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В статье: Артур Фельфнер
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